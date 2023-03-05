Минобороны России открыло дополнительную горячую линию по вопросам спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство обороны России открыло дополнительную телефонную горячую линию для получения информации по вопросам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— В Минобороны открывается дополнительный номер горячей линии по вопросам проведения специальной военной операции — 117, — отметили в министерстве.

Там напомнили, что информацию по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу можно получить по номеру 122.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок специальной военной операции. Во время него он заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях и обсудил планы дальнейших действий.

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Айрат Назипов