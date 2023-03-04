В Казани после стрельбы по бездомной собаке возбудили уголовное дело

В Казани возбудили уголовное дело после стрельбы по бездомной собаке во дворе одного из домов по улице Н. Рахлина. Животное скончалось в клинике.



Неустановленное лицо стреляло в собаку открыто и демонстративно — злоумышленник целился в задние лапы. Дело возбудили по статье 245 части 1 Уголовного кодекса РФ — жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий. Ход расследования взят на контроль в прокуратуре Советского района.

Пес по кличке Дружок был бездомным, но во дворе его прикармливали. После ранений волонтеры отправили его на лечение, где он и скончался. По словам местных жителей, это не первый случай, когда их сосед стреляет в животных из окна.

«Стрелка» по животным обсуждали на заседании проекта «Защита животного мира» политической партии «Единая Россия». На встрече заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин пообещал разобраться в ситуации и вместе с жителями обратиться в правоохранительные органы.

Казанские власти начали распределять средства на 2023 год. На содержание и регулирование численности бездомных животных готовы потратить почти 31 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко