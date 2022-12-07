На бездомных собак бюджет Казани потратит почти вдвое больше, чем в 2020 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанские власти начали распределять средства на 2023 год. На содержание и регулирование численности бездомных животных, которые для столицы республики уже не один год представляют большую проблему, потратить готовы почти 31 млн рублей. Сумма кажется вполне солидной, однако в сравнении с тем, что город затратит на содержание общественных туалетов более 43 миллионов, она уже не впечатляет. К тому же последних явно меньше, чем бездомных собак, которые могут и покусать людей, и навредить их имуществу. О том, на что пойдет 31 миллион рублей Казани, полтора года назад решившей стать городом, где не будет бродячих животных, — в материале «Реального времени».



От вакцинации до умерщвления

Почти 31 млн рублей на содержание и регулирование численности бездомных животных рассчитан на весь 2023 год. Таким образом, один месяц обойдется муниципальному бюджету в среднем в 2,58 миллиона, а один день — почти в 85 тысяч.



Одна из целей работы — предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут бездомные собаки. Среди них бешенство, пастереллез, листериоз, лептоспироз и другие. На выделенные из бюджета средства обеспечат лечебно-профилактические мероприятия — вакцинацию, дегельминтизацию и дезинсекцию.

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

К слову о вакцинации. В теплое время года городские власти организовывали выезды мобильного пункта в поселки и жилые массивы. Однако прививки специалисты делали лишь домашним кошкам и собакам, которых по своей инициативе приводили их владельцы.

На выделенные из бюджета средства власти Казани также хотят предотвратить вред здоровью и имуществу граждан и организаций. На безнадзорных собак жалуются, например, автовладельцы, которые порой обнаруживают свои машины с царапинами и иными следами от собак. Что касается вреда здоровью людей, то в сентябре власти заверяли, что в этом году снижения числа обращений с укусами не зафиксировано, но не зарегистрировано и их роста.



В стоимость контракта включено и содержание бездомных собак в приюте на 10 календарных дней до и после операции, а также возврат потерявшихся животных их владельцам и поиск для них новых хозяев. Казанские власти рассказывали, что пристроить собак достаточно сложно — новых хозяев находят обычно меньше тысячи в год. Активно братьям меньшим ищут «брата старшего» на специальных акциях в парках. В прошлом году на одной из них щенка взял ныне экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Контрактом также предусмотрена стерилизация женских особей и кастрация бездомных животных мужского пола. Безнадзорных собак с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или неизлечимыми последствиями острой травмы, несовместимыми с жизнью, усыпят. Исполнитель должен будет утилизировать их трупы.

Затраты выросли на 76%

Самое дорогое — содержание бездомной собаки в приюте 10 дней до и 10 дней после операции. В общей сложности 2 180 рублей — по 1089,9 рубля на каждый период.

Стерилизация одного животного обойдется в 1003,9 рубля, а кастрация — в 769,7 рубля. Умерщвление животных и их захоронение казанские власти оценили в 773 рубля.

Самая бюджетная статья — лечебно-профилактические мероприятия. На вакцинацию, дегельминтизацию и дезинсекцию одного животного траты определены в 538,4 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Траты на содержание и регулирование численности бездомных животных в Казани растут год от года. В 2020 году из городского бюджета выделили 17,5 млн рублей, в 2021-м — 19,4 миллиона.

В этом году на содержание и регулирование численности бездомных животных Казань потратила больше 24,5 миллиона. Дополнительные 4,7 млн рублей до конца декабря выделили в ноябре. Итого общая сумма затрат на 2022 год составила почти 29,3 миллиона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Таким образом, с 2020 года затраты на содержание и регулирование численности бездомных животных в столице Татарстан выросли на 76%. По сравнению с прошлым годом выделяемая сумма увеличилась почти на 6%.

Бессменный исполнитель

Как выяснило «Реальное время», все контракты на содержание и регулирование численности бездомных животных в Казани заполучило ООО «Зооцентр». Контракты с компанией за 2020—2022 годы заключили на общую сумму 66,267 млн рублей. Не исключено, что «Зооцентр» получит контракт и на следующий год.

ООО «Зооцентр» зарегистрировано в Казани в декабре 2019 года. Владельцами компании являются Алия Гараева, которой принадлежит 80%, и Рустем Нуруллин (20%). Последний занимает должность директора.



Уставный капитал «Зооцентра» — 12,5 тысячи рублей. Доходы компании за 2021 год оцениваются в 29,4 миллиона рублей, расходы — в 26,7 миллиона. Выручка от продажи составила 29,36 миллиона, а чистая прибыль — 1,569 миллиона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Зооцентр» в работе с бездомными собаками сотрудничает не только с Казанью. Только в этом году компания заключила контракты с Арским, Мамадышским, Пестречинским, Балтасинским, Лаишевским и Тюлячинскими районами Татарстана. Общая их сумма — 3,6 миллиона рублей.

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Татьяна Демина