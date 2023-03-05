Названы самые дорогие авиа— и ж/д бронирования этой зимой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аналитики назвали самые дорогие и дешевые бронирования авиа- и ж/д билетов, которые совершили туристы этой зимой. Исследование провел OneTwoTrip, сообщает RT.



Самым бюджетным оказался рейс экономклассом из Казани в Москву, за который турист заплатил 700 рублей. Чуть дороже стоил билет из Сочи в Ереван — 780 рублей. Следом идут поездки из Москвы в Волгоград за 800 рублей, из Ульяновска в Москву за 810 рублей и из столицы в Санкт-Петербург за 870 рублей.

Самые дорогие строки заняли путешествия из Москвы бизнес-классом туда и обратно: пятеро туристов отправились в Мале за 2 093 700 рублей, еще двое слетали в Канкун за 1 867 100 рублей. Два жителя Санкт-Петербурга полетели на Мальдивские острова за 1 849 300 рублей и два жителя Иркутска — за 1 762 500 рублей. Замыкает пятерку самых дорогих зимних маршрутов рейс из Уфы на Бали — 1 757 400 рублей за двух человек.

Самым дорогим железнодорожным путешествием этой зимой стал заказ из трех билетов в мягком вагоне поезда Москва — Санкт-Петербург и обратно — 184 000 рублей. На втором месте — поездка в поезде того же класса из столицы в Симферополь: билеты на двоих в одну сторону обошлись в 166 300 рублей. Путешествие троих человек в «Сапсане» из Северной столицы в Москву с возвращением стоило 160 900 рублей.

В пятерку также вошли поездки в обе стороны в мягких вагонах из Москвы в Сочи (два человека — 148 000 рублей) и из Ростова-на-Дону в Москву (заказ из четырех билетов стоил 123 600 рублей).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Многим путешественникам удалось приобрести билеты на поезд дешевле 500 рублей. Самым выгодным оказалась поездка из Краснодара в Сочи в плацкарте стоимостью 380 рублей.

Казань находится в рейтинге мест, где путешественники предпочитают отдыхать зимой. Москва является самым востребованным городом для путешествий.

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Маргарита Головатенко