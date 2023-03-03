Казань попала в список мест, где путешественники предпочитают отдыхать зимой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Специалисты онлайн-сервиса OneTwoTrip определили самые востребованные направления для путешествий в зимние месяцы — в их числе есть и Казань. Эксперты проанализировали статистику бронирования отелей и авиазаказов в период 1 декабря 2022 года по 28 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости».

Исследование показало, что Москва является самым востребованным городом для путешествий — доля столицы составила 32% от общего числа авиабронирований по стране. Второе место в рейтинге самых популярных направлений для путешествий досталось Санкт-Петербургу. Зимой Северную столицу России посетили 12% туристов. Третью строчку занял Сочи — отдохнуть рядом с морем предпочли 7% клиентов сервиса.

Фото: pxhere.com

Не меньшей популярностью пользовались поездки в Дагестан — на Махачкалу пришлось 4,2% авиазаказов. Более 3% пользователей выбирали для поездки Казань, Екатеринбург и Минеральные Воды.

В тройку городов-лидеров, где путешественники бронировали отели чаще всего, вошли Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Более четверти выбирали Москву, 7% остановили свой выбор на Сочи, каждый седьмой отдал предпочтение Санкт-Петербургу.

Недавно аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip также выяснили, что этой зимой казанцы чаще всего летали в столицы России. На Москву пришлось 36,9% бронирований, на Санкт-Петербург — 17,7%. Также исследование показало, что в Сочи казанцы забронировали 11,6% билетов. Кроме того, востребованными у жителей столицы Татарстана оказались также такие города, как Уфа (8,8%), Минеральные Воды (2,5%), Стамбул (1,9%), Ереван (1,8%), Дубай (1,2%), Калининград (1,1%) и Белград (1%).

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Антон Гаврилов