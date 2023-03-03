Радулов спровоцировал массовую драку с «Нефтехимиком»

Фото: кадр трансляции

Капитан «Ак Барса» Илья Радулов устроил драку с «Нефтехимиком» на стадионе «Татнефть Арена» — он схлестнулся с Андреем Чивилевым. Он дважды укладывал соперника на лед, в драку вмешались судьи.



Радулов получил 2 + 5 + 10 за грубость, драку и провокацию. Илья Сафонов, Максим Гончаров и Андрей Чивилев получили по 5 минут штрафа за драку.

Сегодня проходит очередной матч первого раунда «Фонбет Чемпионата КХЛ», «Ак Барс» принимает «Нефтехимик». К середине второго периода счет 3:1 в пользу хозяев.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко