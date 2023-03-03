В Татарстане в прошлом году увеличилась численность некоторых видов дичи

В 2022 году в Татарстане увеличилась численность зайца-русака, тетерева, глухаря и куропатки. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по биоресурсам.

Так, в прошлом году численность зайца-русака составила более 29 тысяч особей, что на 3,5% больше, чем годом ранее. В полях и лесах республики для них было заготовлено 9 585 солонцов и 8 015 кормовых площадок. Азнакаевский, Атнинский и Муслюмовский районы стали лидерами по количеству животных. Снижение отмечено в Камско-Устьинском, Черемшанском и Дрожжановском районах.

Прирост тетерева, глухаря и куропатки составил 61%. Это произошло благодаря биотехническим мероприятиям. За 5 лет самый высокий показатель прироста пернатых наблюдается в Альметьевском, Елабужском и Алексеевском районах.

7 286 порхалищ установили для серых куропаток. Увеличение численности птиц наблюдается в 27 районах республики.

На 29 декабря 2022 года в республике насчитывалось 37 тысяч зайцев. Обитают в Татарстане два вида таких животных — русак и беляк. Зайцев-беляков в регионе насчитали 28 349. В три раза меньше зайцев-русаков — 8 804. Этот вид занесен в Красную книгу республики. Охотиться на него запрещено.

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Елизавета Пуншева