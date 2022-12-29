В Татарстане насчитали 37 тысяч зайцев

В Татарстане на сегодняшний день насчитывается 37 тысяч зайцев. Такие данные приводит Госкомитет республики по биоресурсам.

Обитают в Татарстане два вида зайцев — русак и беляк. Зайцев-русаков в регионе насчитали 28 349.

В три раза меньше в Татарстане зайцев-русаков — 8 804. Этот вид занесен в Красную книгу республики. Охотиться на него запрещено.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Зайцев в Татарстане подсчитали в преддверии 2023 года. По китайскому календарю его символом является Черный водяной кролик (заяц, кот).

По данным на сентябрь прошлого года, в Татарстане насчитывалось 7 580 зайцев-беляков. Численность животных держится на стабильном уровне.



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Татьяна Демина