В Минцифры России заявили о перетоке мошеннических звонков в мессенджеры

В Минцифпы России отмечают значительный переток мошеннических звонков в мессенджеры. Об этом сообщил директор департамента обеспечения кибербезопасности министерства Владимир Бенгин.

— У нас сейчас очень большой переток на мессенджеры, но мы с ними там тоже боремся, там тоже есть технологии, с помощью которых можно сокращать объем фрода на тех же самых мессенджерах, — отметил он.

Кроме того, мошенники практически перестали звонить с номеров формата ABC, с кодом 495, 499 и других региональных номеров. По словам Бенгина, доля таких звонков снизилась с 95% до 2-3%.

Фото: realnoevremya.ru

— Они снизились, потому что злоумышленники, столкнувшись с проблемами, начали искать более дешевые механизмы. Но они все равно могут вернуться в подмену ABC-нумерации, пока мы все не подключимся к единой системе верификации, — объяснил директор департамента.



В пресс-службе российского банка сообщили, что мошенники начали пользоваться иностранными телефонными номерами, похожими на российские. Этим злоумышленники хотят ввести пользователей в заблуждение и по итогу завладеть их счетами. В основном мошенники звонят потенциальным жертвам через мессенджеры.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева