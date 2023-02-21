ВТБ рассказал россиянам о новой уловке мошенников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мошенники начали пользоваться иностранными телефонными номерами, похожими на российские. Этим злоумышленники хотят ввести пользователей в заблуждение и по итогу завладеть их счетами. В основном мошенники звонят потенциальным жертвам через мессенджеры. Об этом сообщает пресс-служба российского банка ВТБ.

— По данным ВТБ, мошенники регистрируют аккаунты на так называемые «виртуальные SIM-карты» как российских, так и иностранных операторов. Клиенты все чаще получают звонки именно с зарубежных номеров, например, +84 95 ххххххх или +49 хххххх, — сказано в публикации.

Отмечается, что звонки от мошенников чрезвычайно схожи с обычным звонком, исходящим с российского городского, либо мобильного номера — а на экране смартфона на платформе iOS такие звонки «даже выглядят как обычный звонок сотового оператора».

Фото: pixabay.com

В кредитной организации клиентов призвали быть бдительнее и обращать внимание на малейшие признаки мошенничества.

— Если собеседник, позвонивший вам, кажется подозрительным, рекомендуем немедленно прекратить разговор и перезвонить по официальному номеру банка, проверив безопасность средств на своем счете, — говорится в сообщении.

Помимо этого, эксперты посоветовали обращать внимание на количестве цифр в номере мобильного телефона. В пресс-службе пояснили, что российские номера состоят из 11 цифр, в то время в иностранных количество цифр больше, однако они сильно похожи на российские номера.

Фото: представлено пресс-службой Банка ВТБ

— При этом звонок с территории России начинается только с 8, а с российского номера в международном формате — с +7, — рассказали эксперты.

2 февраля в результате исследований банка ВТБ стало известно, что в 2022 году мошенники совершили 7,8 миллиона атак на клиентов банка — данный показатель почти в четыре раза превысил те же показатели за 2021 год. Также отмечалось, что по итогам минувшего года эксперты пресекли работу почти 27 тысяч разнообразных мошеннических и фишинговых ресурсов, включая аккаунты в соцсетях и сайты, созданные под дизайн бренда банка.



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Антон Гаврилов