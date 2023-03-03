Россиянки рассказали, какие гаджеты хотели бы получить на 8 Марта в качестве подарка

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Специалисты сервиса Anketolog.ru и Motive agency&production в результате исследования выяснили, какие гаджеты на 8 Марта хотели бы получить представительницы прекрасной половины человечества. Об этом сообщает «Газета.ru».

96% опрошенных женщин признались, что им нравится получать подарки на 8 Марта. Еще 50% респонденток заявили, что их всегда устраивает подарок на Международной женский день.

Фото: pixabay.com

Исследование показало, что 81% опрошенных хотели бы получить на праздник гаджеты, бытовую технику и электронику — из них 51% не отказались бы от подарка в виде техники для кухни. Еще 46% хотели бы получить смартфон или планшет, 45% — технику для красоты и здоровья. 42% признались, что не отказались бы от умной колонки, смарт-часов либо других гаджетов. 37% опрошенных заявили, что для них самым желанным подарком на 8 Марта станет компьютер или робот-пылесос (37%).

30% респонденток рассказали, что хотели бы получить от своей второй половинки в подарок технику для ухода за одеждой — парогенераторы, утюги, швейные машинки, 27% — наушники или другие аксессуары, 25% — гаджеты для дома (умные светильники, увлажнители воздуха и другие), а 22% — телевизор или домашний кинотеатр.

8 марта 2022 года в результате онлайн-опроса компании Voxpopuli стало известно, что россиянке в качестве презента в честь Международного женского дня хотели бы получить цветы, подарочные сертификаты, билеты в театр или кино. Помимо этого, отмечалось, что в списке нежеланных подарков на праздник — кухонные принадлежности, их назвали 25%. За ними следуют косметика (19%), сладости (14%), сувениры (13%). Одежду и цветы назвали по 12% женщин. 2% опрошенных женщин назвали нежелательным подарком животных.



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Антон Гаврилов