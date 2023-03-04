IT-эксперт: пока рано говорить об отключении iPhone в России

Несмотря на то, что США запретили экспорт смартфонов и гаджетов Apple стоимостью выше $300 в Россию и Белоруссию, пока рано говорить об отключении iPhone в стране.

— Блокировка устройств в конкретной стране — сам по себе сильный удар по репутации компании, — заявил эксперт по компьютерному «железу» и гаджетам, преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов в беседе с «Известиями».

Эксперт подчеркнул, что если Apple отключит устройства в России, то рискует потерять источник постоянной прибыли.

Фото: pixabay.com

— Сейчас Apple получает большую долю прибыли не за продажу самих гаджетов, а за использование разных платных подписочных сервисов, — объяснил Ситнов.

По словам специалиста, компания может пойти на такой шаг только в том случае, если в этот вопрос вмешаются США.

Накануне сообщалось, что иностранные посредники начали отказываться от поставки iPhone в Россию по параллельному импорту. По некоторым данным, это может привести к тому, что некоторые модели смартфонов среднего и премиум-сегментов могут исчезнуть с российских прилавков или вырасти в цене.



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Антон Гаврилов