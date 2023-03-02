Финские компании потеряли около $4 миллиардов из-за ухода с российского рынка

Компании Финляндии потеряли около $4 миллиардов из-за ухода с российского рынка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

— Наибольшие потери понесла энергетическая компания Fortum, на втором месте по убыткам стоит строительная компания YIT, — отмечается в публикации.

Также из-за введения санкций против России пострадал основной финский перевозчик Finnair. На его деятельности серьезно сказывается закрытие РФ воздушного пространства для ее самолетов. Это усложняет осуществление рейсов на критически важном для компании азиатском направлении.

Напомним, многие зарубежные бренды покинули российский рынок после начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции. По подсчетам ученых из университета Санкт-Галлена, решение уйти из России приняли менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7.



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Елизавета Пуншева