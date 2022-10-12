В Казани завершили строительство пешеходного тротуара по улице Назарбаева

Фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

В Казани завершили строительство пешеходного тротуара по улице Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.



В конце сентября в столице Татарстана закрыли движение по мосту через озеро Кабан. Эксперты пришли к выводу, что эксплуатировать мост даже со стороны наименьшего числа повреждений — небезопасно. Движение по нему закрыто на год.

После экстренного закрытия моста появилась необходимость построить пешеходный тротуар. Он проходит вдоль парковки за зданием автозаправки и выходит на Хади Такташа в обоих направлениях. Вдоль дорожки организовали освещение.

Фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

Строительство тротуара обещали завершить к 10 октября:

— После того, как было принято решение о полном закрытии моста по Назарбаева, мы приступили к строительству пешеходного тротуара вдоль улицы Назарбаева, который позволит значительно сократить путь пешеходов. Строительство пешеходного тротуара мы планируем завершить к 10-му числу. Соответствующие аншлаги и схемы будут вывешены для того, чтобы пешеходы могли пользоваться этим тротуарам, — рассказывали в мэрии Казани в прошлый понедельник.

Фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

Напомним, в связи с закрытием движения по мосту изменились маршруты движения общественного транспорта Казани. Так, автобусы №25, №43 и №77 следуют по улицам Марселя Салимжанова, Татарстан и Габдуллы Тукая в прямом и обратном направлениях.



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Маргарита Головатенко