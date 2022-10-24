В Казани круглосуточно ведутся работы на мосту по улице Назарбаева

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани работы по капремонту моста по улице Назарбаева ведутся круглосуточно. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.

Сейчас на месте идет вынос сетей электроснабжения и связи, установка буронабивных свай. Наполовину выполнен демонтаж старого моста и тротуара.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для автомобилистов и общественного транспорта разработали схему объездных путей, а для жителей организовали тротуар, соединяющий мост на набережной Нижнего Кабана и ул. Хади Такташа. Теперь пересечь этот участок можно напрямую.



В связи с ремонтными работами на этом участке дороги регулярно наблюдаются пробки. Движение на мосту перекрыли на год. В ходе нынешней реконструкции число полос на мосту будет увеличено с шести до восьми, а несущая нагрузка вырастет с нынешних 15 тонн на ось до 25 тонн. На мосту также расширится пешеходная зона и появится велодорожка со стороны озера Нижний Кабан.



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Татьяна Леухина