Татарстанцев предупредили о тумане 3 марта
В Татарстане в пятницу, 3 марта, ожидается туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
По прогнозу синоптиков, завтра в Татарстане, в том числе и в Казани, ночью и утром местами возможен туман. Температуры воздуха в это время составят от -9 до -14 градусов, а при прояснениях опустятся до -17°С.
Сегодня в Татарстане ожидается сильный западный ветер порывами до 15 м/с. Также прогнозируется метель, при которой видимость ухудшится до 1—2 км.
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