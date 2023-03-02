Татарстанцев предупредили о тумане 3 марта

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Татарстане в пятницу, 3 марта, ожидается туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, завтра в Татарстане, в том числе и в Казани, ночью и утром местами возможен туман. Температуры воздуха в это время составят от -9 до -14 градусов, а при прояснениях опустятся до -17°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Сегодня в Татарстане ожидается сильный западный ветер порывами до 15 м/с. Также прогнозируется метель, при которой видимость ухудшится до 1—2 км.

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Татьяна Демина