Татарстанцев предупредили о сильном ветре и метели 2 марта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане вновь ожидается метель и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, вечером 1 марта, а также ночью и днем 2 марта порывы западного ветра могут достигать 15 м/с. При метели видимость ухудшится до 1—2 км.

Ухудшение погоды в Гидрометцентре Татарстана прогнозировали и на сегодняшний день. В первый день весны в республике ожидаются сильные порывы западного, юго-западного ветра и метель с ухудшением видимости до 1—2 км.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 3—4 марта установится облачная погода со снегом. Ночью в пятницу ожидается от -7 до -12 градусов, днем — от -1 до -6°С. В субботу ночью прогнозируется от -3 до -8°С, днем потеплеет до +1°С.



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Татьяна Демина