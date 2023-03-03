В российских кинотеатрах покажут фильм о создании «Чебурашки»

Фото: Yellow, Black and White (скриншот трейлера)

Полнометражный художественный фильм о создании «Чебурашки», режиссером которого стал Дмитрий Дьяченко, покажут в российских кинотеатрах . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Централ Партнершип».

— История Чебурашки настолько полюбилась людям, что создатели ежедневно получали множество просьб о выпуске фильма, где они бы раскрыли секреты создания картины, — сказано в сообщении.

Отмечается, что фильм расскажет зрителю о том, как появилась идея создания новой истории о Чебурашке.



Фото: Yellow, Black and White (скриншот трейлера)

5 февраля стало известно, что кассовые сборы фильма «Чебурашка» в России превысили 6 миллиардов рублей.

Кинокартина Дмитрия Дьяченко появилась на экранах российских кинотеатров 1 января. Благодаря признанию зрителей, «Чебурашка» обошел комедию «Холоп» Клима Шипенко (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар» (2009) по кассовым сборам.

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Антон Гаврилов