В российском прокате кассовые сборы «Чебурашки» превысили 6 млрд рублей

Фото: Yellow, Black and White (скриншот трейлера)

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» от режиссера Дмитрия Дьяченко превысили в России 6 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По состоянию на 4 февраля, общие сборы фильма составляют 6 000 970 184 рубля. Отмечается, что еще ни одна российская картина отечественного кинопроката не достигала подобного результата по сборам.

Фильм «Чебурашка», вышедший в российских кинотеатрах 1 января, стал самой кассовой картиной, обойдя комедию Клима Шипенко «Холоп» (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар» (2009).

Напомним, семейная комедия «Чебурашка» выйдет в прокат в странах Ближнего Востока. Об этом сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

— В ближайшее время — в марте — начинается кинопрокат фильма «Чебурашка» на Ближнем Востоке, — сказала Слащева.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин