В Татарстане выявили 142 новых случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки коронавируса выявили у 142 человек. Всего на 2 марта в республике зарегистрировали 198 637 случаев заражения COVID-19.



За сутки госпитализировали 44 заболевших коронавирусом. Вылечились от него с начала пандемии 194 990 татарстанцев, за последние сутки — 249.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.



Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 2 марта.



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Татьяна Демина