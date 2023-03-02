Главное о коронавирусе на 2 марта: альтернатива ПЦР-тестам для туристов в КНР, «коварство» COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За неделю охват тестированием в Татарстане составил 163,3 на 100 тысяч населения

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 142 новых случая COVID-19. Всего на 2 марта в республике зафиксировано 198 637 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 194 990 человек, в том числе 249 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 44 пациента.



По состоянию на 2 марта, в Татарстане проведено 8 592 284 лабораторных исследования на наличие COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 7 251 исследование. За последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения охват тестированием составляет 163,3.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Роспотребнадзор: биологические лаборатории, спонсируемые США, несут риск распространения усиленных патогенов

За последние сутки в России выявили 14 096 случаев коронавируса, выздоровели 13 937 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 300 004, а выздоровевших — до 21 645 346. Госпитализированы за сутки 1 766 человек. Умерли за сутки 39 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 396 176 человек.



В Калининградской области приостановили свою работу все мобильные и стационарные пункты вакцинации от COVID-19 по причине отсутствия вакцины. На сайте регионального правительства сообщается, что новая партия лекарств отгружена и прибудет в регион, вероятнее всего, уже завтра. Также в сообщении говорится, что график возобновления работы всех пунктов иммунизации от коронавируса будет опубликован отдельным документом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока рано говорить о завершении пандемии коронавируса. В беседе с «РИА Новости» специалист напомнила, что COVID-19 уже «неоднократно продемонстрировал свое коварство». Также она отметила, что ведомство продолжает контролировать ситуацию с коронавирусом. По словам эксперта, сейчас ученые уже понимают природу возможных рисков, которые несет в себе вирус.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Также она отметила, что работа биологических лабораторий, финансируемых США, связана с риском распространения новых усиленных патогенов. По словам Поповой, в зоне риска может оказаться население любой страны, поскольку инфекции не имеют границ.

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев заявил, что Вашингтон старается всячески оказывать давление на Пекин. В беседе с «РИА Новости» ученый объяснил, что с этой же целью США сейчас обвиняют Китай по вопросу происхождения COVID-19. По словам Рогулева, Вашингтон не первый раз следует такой стратегии в отношении КНР и сам финансировал лаборатории в Ухани.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пассажиры, которые прибывают в Китай из России, теперь могут сдавать тест на антиген вместо обязательного ПЦР-теста на COVID-19. Отмечается, что тестирование пассажир должен пройти за 2 дня до посадки в самолет. После этого нужно загрузить результаты теста через сайт китайской таможни, либо с помощью мобильного приложения.

ВОЗ: с 30 января по 26 февраля COVID-19 заразились более 4,8 миллиона человек

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 675 520 399 раз, 6 873 416 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 510 435). На второй строчке — Индия (44 688 105), на третьей — Франция (39 831 700), на четвертой — Германия (38 189 954), на пятой — Бразилия (37 063 464).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 120 848). За ними следуют Бразилия (699 197), Индия (530 772), Россия (388 163, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (333 038).



За время пандемии сделано 13 332 396 545 инъекций вакцины против коронавируса.

Прокуратура итальянского города Бергамо завершила расследование по делу о действиях властей во время пандемии COVID-19. Оно длилось около 3 лет. По информации газеты La Repubblica, фигурантами дела также стали экс-премьер-министр Италии Джузеппе Конте и бывший глава Минздрава Роберто Сперанца. Источник СМИ сообщил, что под следствие также попали глава Высшего института здоровья Италии Сильвио Брузаферро и губернатор северной области Ломбардия Аттилио Фонтана. Как уточняет издание, всего фигурантами следствия являются около 20 человек. Отмечается, что власти не приняли своевременного решения о включении в красную зону ряда населенных пунктов в районе Бергамо после выявления там первых случаев заражения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Все версии о происхождении COVID-19 остаются в силе, в виду того, что пока нет окончательных данных о том, как появился вирус. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Также он отметил, что в ООН уже ознакомились с позицией ФБР США, которая основывается на том, что пандемия началась якобы в результате утечки вируса из лаборатории в Ухане. Дюжаррик отметил, что сейчас этими вопросами занимается всемирная организация здравоохранения и научная группа по происхождению патогенов.

В период с 30 января по 26 февраля коронавирусом заразились более 4,8 миллиона человек. За тот же период от вируса скончались более 39 тысяч человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Там также отметили, что по сравнению с предыдущими 28 днями на 66% снизилось количество летальных исходов. Еще на 76% уменьшилось число случаев инфицирования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Повторный тест на коронавирус, который сдал президент Южной Осетии Алан Гаглоев, оказался отрицательным. Об этом в беседе с ТАСС сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Босикова. Также она подчеркнула, что все ПЦР-тесты на COVID-19, которые Гаглоев сдавал в течение последних дней, оказались отрицательными. По словам Босиковой, лидер Южной Осетии «чувствует себя хорошо и в ближайшее время вернется к работе в обычном режиме».

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что ее страна выступает решительно против любых политических манипуляций под предлогом вопроса о происхождении COVID-19. Также она подчеркнул, что КНР призывает США перестать политизировать эту тему.

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Антон Гаврилов