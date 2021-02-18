В Казани увеличили стоимость услуг на погребение до 6,4 тыс. рублей

В Казани с 1 февраля 2021 года повысилась стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению до 6 424 рублей 98 копеек. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Напомним, год назад услуги стоили 6 124 рублей 86 копеек.

С 1 февраля 2021 года в России выросло пособие родственникам на погребение умершего пенсионера — до 6 424 рублей 98 копеек.