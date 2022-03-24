Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий из России

Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий из России. Об этом сообщает ТАСС.

В список тех, против кого вводятся санкции, попали: глава Сбербанка Герман Греф, бывший первый запредправления банка Лев Хасис и основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков. Кроме того, под ограничительные меры попали: «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Альфа-банк», «СМП-Банк», РЖД, «Совкомфлот», «РусГидро», «Алроса» и РВК.

Фото: pxhere.com

15 марта Великобритания внесла в санкционный список главу «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, гендиректора группы «Россети» Андрея Рюмина и нового гендиректора «Яндекса» Тиграна Худавердяна.



Ранее Великобритания ввела персональные санкции в отношении 350 россиян. Ограничительные меры были введены против Агентства интернет-исследований, также известного как «фабрика троллей».



Максим Кокунин