Приложение «МТС Банка» удалили из AppStore и Google Play

Приложение «МТС Банка» удалили из магазинов мобильных приложений AppStore и Google Play.

Как сообщили в пресс-службе банка, пользователи, которые ранее установили приложение на телефон, не столкнутся с какими-либо изменениями в его работе. Если же приложения у человека еще нет, то его можно скачать в магазине RuStore либо на сайте банка.



Накануне Великобритания внесла «МТС Банк» в черный список российских кредитных организаций. Кроме того, под рестрикции также попали банки «Уралсиб», «Зенит» и «Санкт-Петербург».

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Антон Гаврилов