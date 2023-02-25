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Приложение «МТС Банка» удалили из AppStore и Google Play

15:34, 25.02.2023 1
Приложение «МТС Банка» удалили из AppStore и Google Play
Фото: pixabay.com

Приложение «МТС Банка» удалили из магазинов мобильных приложений AppStore и Google Play.

Как сообщили в пресс-службе банка, пользователи, которые ранее установили приложение на телефон, не столкнутся с какими-либо изменениями в его работе. Если же приложения у человека еще нет, то его можно скачать в магазине RuStore либо на сайте банка.

Накануне Великобритания внесла «МТС Банк» в черный список российских кредитных организаций. Кроме того, под рестрикции также попали банки «Уралсиб», «Зенит» и «Санкт-Петербург».

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Антон Гаврилов
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:19
    не удивительно, наверное, как альфа-банк, найдут выход - переименуют приложение и все
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