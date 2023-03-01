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Bloomberg: Олег Тиньков обратился в МИД Британии с просьбой снять с него санкции

21:45, 01.03.2023
Bloomberg: Олег Тиньков обратился в МИД Британии с просьбой снять с него санкции
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Бизнесмен Олег Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции, сообщает агентство Bloomberg.

— Снятие с меня санкций было бы справедливым», — приводит заявление бизнесмена RT.

В МИД Великобритании отказались давать комментарии по индивидуальным санкциям.

Великобритания в марте прошлого года ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий из России. В список попали: глава Сбербанка Герман Греф, бывший первый запредправления банка Лев Хасис и основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков. Кроме того, под ограничительные меры попали: «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Альфа-банк», «СМП-Банк», РЖД, «Совкомфлот», «РусГидро», «Алроса» и РВК.

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Маргарита Головатенко
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