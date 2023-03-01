В Казани прокуратура проводит проверку после задержки рейса в Минск
Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в Международном аэропорту Казани после задержки рейса №938, направлявшегося в Минск, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Рейс авиакомпании «Белавиа» задержали 1 марта. Вылет планировался в 16.10. Предполагаемое время вылета — 22.40. По предварительным данным, рейс задержали из-за позднего прибытия самолета.
На рейс зарегистрировано 66 пассажиров. Пассажирам предоставлены услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Работниками транспортной прокуратуры в аэропорту организован прием пассажиров. Транспортная прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
В феврале приволжская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Казани после задержки рейса «Аэрофлота» №1778 сообщением Казань — Оренбург. Накануне сообщалось о задержке рейсов в Санкт-Петербург и Сочи.
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