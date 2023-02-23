Прокуратура проводит проверку после задержки рейса из Казани

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Казани после задержки рейса «Аэрофлота» №1778 сообщением Казань — Оренбург.



Рейс задержали 22 февраля: вылет планировался в 20.20, но его перенесли на следующий день. Пассажиры смогли вылететь лишь 23 февраля в 10.40. Время задержки составило 14 часов 40 минут.

На рейс зарегистрированы 140 пассажиров, семь из которых — дети. Пассажирам предоставили услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Во время ожидания вылета пассажирам были предоставлены прохладительные напитки, горячее питание и номера в гостиницах «Крафт», «Полет» и «Эльмар».

Работники транспортной прокуратуры в аэропорту организовали прием пассажиров. Транспортная прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В феврале Татарская транспортная прокуратура добилась наказания для авиакомпании «Победа». Ведомство возбудило на перевозчика административное дело по ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований) после проверки.

Все произошло еще в декабре прошлого года. Как отметили в ведомстве, три внутренних рейса авиакомпании «Победа», вылетавших из Казани в Москву (Внуково и Шереметьево) и Санкт-Петербург (Пулково) задержались на 14 часов. Всего на рейсы были зарегистрированы 332 пассажира.

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Маргарита Головатенко