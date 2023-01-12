В Татарстане выявили новые участки для создания особо охраняемых территорий

В 2022 году в ходе исследований по выявлению видового разнообразия животных, растений и грибов в Татарстане сделали сразу несколько научных открытий, сообщили в Госкомитете республики по биоресурсам.



На территориях Верхнеуслонского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Лаишевского и Зеленодольского районов Татарстана, а также частично на территории Предволжья выявили восемь новых участков для создания особо охраняемых природных территорий.

В Верхнеуслонском районе ученым удалось обнаружить местообитания орхидей и шаровницы точечной. Для последней это местообитание — единственное на территории Предволжья. Ранее оно указывалось только для юго-восточных районов.

В Кайбицком районе выявили единственное место обильного естественного произрастания ясеня обыкновенного. Этот вид растения нуждается в постоянном контроле. Здесь же найден участок произрастания лунника оживающего. Его крупная популяция до этого была обнаружена только в пределах единого лесного массива Русаковского и Балтаевского лесничеств на самых возвышенных участках водораздела рек Берля, Малое Русаково и Бия.

В Камско-Устьинском районе Татарстана к северу от села Старое Барышево на реке Меминке обнаружили участок ключевого болота. Здесь произрастает целый комплекс растений, занесенных в Красную книгу республики. Среди них — лосняк Лезеля, бровник одноклубневый, пальчатокоренник мясо-красный, дремлик болотный, осока желтая и пушица широколистная. Также на обрыве высокого коренного склона к Волге находится единственное современное местообитание мха — тортулы остроконечной.

Госкомитет Татарстана по биоресурсам рассмотрит эти участки в качестве потенциальных территорий для создания особо охраняемых природных территорий.

В исследовании, организованном по инициативе Госкомитета РТ по биоресурсам, приняли участие сотрудники Казанского (Приволжского) Федерального Университета, Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника, Национального парка «Нижняя Кама», Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ под руководством доктора биологических наук, профессора кафедры общей экологии КФУ Татьяны Роговой.

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Маргарита Головатенко