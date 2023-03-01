В Челнах завели уголовное дело после гибели мужчины при работах в торговом центре

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Набережных Челнах 28 февраля 2023 года на территории одного из торговых центров погиб 55-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 216 УК России — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



По версии следствия, челнинцу, занимающему должность завхоза, несмотря на отсутствие у него допуска и разрешения на выполнение высотных работ, поручили проделать вентиляционное отверстие в стене. Во время подъема опрокинулась люлька погрузчика и мужчина упал на землю. От полученных травм он умер на месте происшествия.

Фото: СУ СКР по Татарстану

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В феврале 2023 года в Набережных Челнах завершилось расследование уголовного дела в отношении 62-летнего генерального директора ООО «Рем Тех». Ему предъявлено обвинение в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека — 7 октября 2022 года на 52-летнего автослесаря, выполнявшего ремонтные работы, упал находившийся в поднятом состоянии автобус ПАЗ-423001.



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Татьяна Демина