Генеральный директор татарстанской компании пойдет под суд за гибель рабочего

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах завершилось расследование уголовного дела в отношении 62-летнего генерального директора ООО «Рем Тех». Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

— По версии следствия, обвиняемый ненадлежащим образом организовал технологический процесс при проведении ремонта автотранспортных средств, в том числе не провел обучение и проверку знаний охраны, в результате чего 7 октября 2022 года на 52-летнего автослесаря, выполнявшего ремонтные работы, упал находившийся в поднятом состоянии автобус ПАЗ-423001, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Спасти рабочего не удалось. От полученных травм он скончался в больнице в тот же день.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Свою вину гендиректор признал лишь частично. Дело направлено в суд.

Напомним, по факту трагедии в октябре было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

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Айрат Назипов