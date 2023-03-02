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Оборот розничной торговли пищевыми продуктами превысил 566,8 млрд рублей

15:00, 02.03.2023
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами превысил 566,8 млрд рублей
Фото: Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Розничная торговля пищевыми продуктами в 2022 году показала рекордный рост — впервые за пять лет. В прошлом году татарстанцы стали покупать больше продуктов питания. И это отличает 2022 год от 2020-го, когда и пищевая розница тоже упала — на 6,2%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами превысил 566,8 млрд рублей. Годом ранее он составлял 464,8 млрд рублей, а в пик коронакризиса — 416,6 млрд рублей.

Подробнее — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Юлия Гараева
Аналитика Татарстан

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