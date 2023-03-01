В Казахстане предложили избавиться от советских названий областей

Глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил переименовать несколько регионов страны, которые получили название в советское время. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.

— Я считаю, что их следует заменить на названия священных земель с тысячелетней историей. Например, если переименовать Западно-Казахстанскую область в область Акжайык, Восточно-Казахстанскую — в область Алтай, Северо-Казахстанскую — в область Кызылжар и Павлодарскую — в область Баянауыл, это, безусловно, вдохновит всех жителей страны, — предложил он.

Он отметил, что Улытауская область была образована в прошлом году. Изначально ее предлагали назвать Центрально-Казахстанской областью, но президент страны Касым-Жомарт Токаев принял решение назвать ее Улытау. По мнению главы региона, такая тенденция должна продолжаться.

Фото: commons.wikimedia.org (Улытауская область)

В начале этой недели Казахстан закрыл торговое представительство в России. В ведомстве отметили, что для местного бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах.

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Айрат Назипов