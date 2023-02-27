Казахстан ликвидировал торговое представительство в России
Казахстан закрыл торговое представительство в России. Об этом сообщает RT.
— Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение — торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, — сказано в документе, опубликованным кабмином страны.
Напомним, 1 февраля Минторг Казахстана вынес на публичное обсуждение на портале законопроектов постановление о закрытии торгового представительства республики в России. Публичное обсуждение проекта шло две недели.
В тот же день в Минторге Казахстана объяснили свое решение. В ведомстве отметили, что для местного бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах.
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