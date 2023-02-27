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Казахстан ликвидировал торговое представительство в России

12:14, 27.02.2023 2
Казахстан ликвидировал торговое представительство в России
Фото: pixabay.com

Казахстан закрыл торговое представительство в России. Об этом сообщает RT.

— Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение — торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, — сказано в документе, опубликованным кабмином страны.

Фото: торговое представительство Казахстана в России (архив)

Напомним, 1 февраля Минторг Казахстана вынес на публичное обсуждение на портале законопроектов постановление о закрытии торгового представительства республики в России. Публичное обсуждение проекта шло две недели.

В тот же день в Минторге Казахстана объяснили свое решение. В ведомстве отметили, что для местного бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть

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  • Анонимно 12:35
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  • Анонимно 12:42
    Баба с воза - кобыле легче
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