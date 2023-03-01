Исследование: 21% казанцев копят деньги на отдых и путешествия

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Накопления на случай потери всех источников дохода делают 35% жителей Казани. Еще 21% жителей столицы Татарстана копят средства на путешествия и отдых. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Также аналитики выяснили, что 17% респондентов откладывают деньги на недвижимость, 12% — на будущее детей, 11% — на создание пассивных источников дохода. Еще 10% опрошенных заявили, что стараются экономить деньги на жизнь после выхода на пенсию. Некоторые из респондентов сообщили, что преследуют другие финансовые цели в этом вопросе. Так, 6% опрошенных заявили, что копят деньги на ремонт, 5% — на медицинские услуги, автомобиль, собственное образование.

Считают нужным откладывать средства для того, чтобы в будущем были деньги на дорогие вещи 3% респондентов, 1% копят деньги для открытия собственного бизнеса. Каждый десятый казанец создает финансовую подушку безопасности без определенных планов.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Интересным фактом исследования стало то, что создавать подушку безопасности в большей степени свойственно женщинам. Инвестировать, откладывать деньги на автомобиль и свое образование присуще в основном мужчинам.

Кроме того, выяснилось, что 33% горожан откладывают 10% от четверти своих доходов, 20% респондентов — менее 10%.

В декабре 2022 года сообщалось, что 66% россиян откладывают деньги с целью того, чтобы иметь «подушку безопасности». Также отмечалось, что чаще всего россияне используют в качестве классических сберегательных инструментов: накопительный счет — им пользуются 24% респондентов; вклад для хранения денег — 17% опрошенных; инвестировать предпочитают только 9%.



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Антон Гаврилов