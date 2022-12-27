Исследование: 66% россиян откладывают деньги, чтобы иметь «подушку безопасности»

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

66% россиян постоянно откладывают деньги, чтобы иметь «подушку безопасности». Как сообщили в банке «Зенит», она должна состоять из 6 до 12 окладов. Аналитики отмечают, что такого количества финансов хватит для того, чтобы поддерживать уровень жизни в случае потери работы либо проблем со здоровьем. Для этих целей граждане предпочитают использовать классические сберегательные инструменты.

Так, аналитики выяснили, что чаще всего россияне предпочитают использовать в качестве классических сберегательных инструментов: накопительный счет — им пользуются 24% респондентов; вклад для хранения денег (17% опрошенных); инвестировать предпочитают только 9%. При этом 16% хранят деньги дома, 34% опрошенных не имеют никаких финансовых сбережений.

Исследование также показало, что 45% россиян копят деньги «про запас», 18% откладывают на покупку недвижимости, 9% — на отдых, 8% граждан копят деньги, чтобы в будущем приобрести автомобиль, столько же собираются вложить свои накопления в ремонт. Еще 7% сохраняют финансы с целью приобретения техники, 5% копят деньги на получение образования.

Фото: realnoevremya.ru

Ко всему прочему, опрос показал, что 85% россиян намерены продолжать копить деньги даже после того, когда на руках окажется достаточно много финансов. 9% пока не уверены в своем решении, а 6% и вовсе не собираются этим заниматься.



Аналитики также выяснили, что 48% россиян планируют накопить более 1 миллиона рублей. Остальная масса опрошенных назвала более скромные цифры в плане финансовых накоплений. Так, 32% респондентов будет достаточно, если в заначке у них будет от 100 до 500 тысяч рублей. 21% — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.



Фото: realnoevremya.ru

Также выяснилось, что граждане пока не слишком доверяют высокодоходным и рисковым инструментам, к которым относятся инвестиции. Напротив, граждане предпочитают использовать проверенные сберегательные инструменты: вклады и накопительные счета. Исключение в этом вопросе составляет лишь наименее консервативная часть населения, которая предпочитает пробовать новые варианты.

Напомним, что 21 декабря в результате опроса СберСтрахования жизни стало известно, что большинство казанцев проживают в собственных квартирах. При этом часть граждан планируют расширить жилплощадь и в связи с этим копят деньги на покупку недвижимости. Застраховать свою недвижимость готовы 20% респондентов.



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Антон Гаврилов