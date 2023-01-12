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В Татарстане по-прежнему остро стоит кадровая проблема на предприятиях ОПК

16:07, 12.01.2023
В Татарстане по-прежнему остро стоит кадровая проблема на предприятиях ОПК
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане «закрыли» 2,8 тысячи вакансий на предприятиях ОПК, но острота кадровой проблемы осталась. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.

По ее словам, такое большое количество работников привлекли лишь в декабре: это стало возможным благодаря взаимодействию предприятий и муниципалитетов. Сейчас на мониторинге Минтруда РТ находятся 305 предприятий из разных отраслей экономики, которые нуждаются в индивидуальном подборе кадров.

Так, исполком Казани в июне этого года подписал соглашение с интернет-ресурсом «Авито Работа». С его помощью было найдено 600 соискателей для ОПК, трудоустроено лишь 180 работников, рассказал глава Комитета по экономическому развитию Казани Ильдар Шакиров.

Согласно исследованию прошлого года, 40% соискателей в Татарстане не готовы снижать свои зарплатные ожидания ради трудоустройства.

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Луиза Игнатьева
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