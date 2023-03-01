Сегодня в Татарстане метель, сильный ветер и до -7 градусов

В среду, 1 марта, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдет снег, в отдельных районах возможна метель.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем ожидается от -2 до -7 градусов. В Казани прогнозируется от -4 до -6°С, в Набережных Челнах — от -2 до -6°С.

Ожидается сильный западный, юго-западный ветер. Ночью его порывы могут достигать 15—18 м/с, днем — 15 м/с. На дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 3—4 марта установится облачная погода со снегом. Ночью в пятницу ожидается от -7 до -12 градусов, днем — от -1 до -6°С. В субботу ночью прогнозируется от -3 до -8°С, днем потеплеет до +1°С.



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Татьяна Демина