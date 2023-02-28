Татарстанцев предупредили о метели и сильном ветре 1 марта
В Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погоды. В среду, 1 марта, ожидается сильный ветер и метель.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью порывы западного, юго-западного ветра могут усиливаться до 15—18 м/с. Днем они будут достигать 15 м/с.
При метели видимость ухудшится до 1—2 км. В Казани метель ожидается ночью.
Напомним, ухудшение погоды в Гидрометцентре Татарстана прогнозировали и на 28 февраля. Ожидалась метель и сильная гололедица. Порывы юго-западного ветра могут усиливаться до 15—20 м/с.
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