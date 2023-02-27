В начале марта в Татарстане ожидается снег и до +1 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале весны в Татарстане ожидается облачная погода со снегом и до +1 градуса. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В ближайшие дни в Татарстане сохранится циклонический тип погоды. Временами будет наблюдаться снег, а в отдельных районах — метели и сильный ветер порывами до 15—20 м/с.

Во вторник, 28 февраля, в большинстве районов Татарстане ожидается небольшой снег. Ночью похолодает от -4 до -9 градусов. Днем ожидается от -2 до -7°С. На дорогах сильная гололедица, предупреждают синоптики.

Ночью в среду, 1 марта, в Татарстане похолодает до -6..-11 градусов. Днем прогнозируется от -3 до -8°С.

В четверг, 2 марта, ночные температуры ожидаются в пределах -8..-13 градусов. Днем прогнозируется от -4 до -9°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 3—4 марта установится облачная погода со снегом. Ночью в пятницу ожидается от -7 до -12 градусов, днем — от -1 до -6°С. В субботу ночью прогнозируется от -3 до -8°С, днем потеплеет до +1°С.

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что в минувшие выходные в Татарстане установилась облачная погода. Наблюдался снег, в том числе мокрый, а накануне местами с дождем. В отдельных районах зафиксировали метели и сильный ветер порывами до 15—22 м/с. Днем температура воздуха поднималась до -1..+2 градусов. Прошедшей ночью она составляла от -2 до +1°С.

Сегодня днем в Татарстане наблюдается снег, в том числе мокрый, а местами метели и сильный ветер порывами до 20 м/с. В полдень зафиксировано от -1 до +3 градусов.

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Татьяна Демина