«Москвич» предложил унифицировать льготы для владельцев электромобилей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Отечественный автопроизводитель «Москвич», в линейке которого представлен электрокар, предложил унифицировать льготы для владельцев электромобилей в России, об этом заявила замгендиректора компании Татьяна Редько.



По ее словам, сейчас в России льготы для владельцев электромобилей неравномерны. Например, в Москве есть такие выгодные условия, как бесплатная парковка, отсутствие транспортного налога и возможность бесплатной зарядки.

— Но в ряде регионов эти меры отсутствуют, и поэтому наша просьба — рассмотреть унификацию данных мер для всех владельцев электромобилей по всей России, — отметила она в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

Также Редько предложила увеличить ценовой порог автомобилей, подпадающих под требования программы льготного автокредитования — с 2 до 2,4 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Правительство России предоставило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей в 2023 году. Эксперимент стартует с 1 марта.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко