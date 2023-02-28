Перед судом Казани предстанет раскаявшийся лидер «Жилки» Юрий Марухин

Сегодня в Авиастроительном райсуде Казани намечен старт процесса по делу осужденного к пожизненному сроку лидера ОПС «Жилка» Юрия Марухина. Его обвиняют в организации заказного убийства 24 года назад, и на следствии преступный авторитет полностью признал вину, уточнили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Более того, новое дело против Марухина было возбуждено после его же явки с повинной. Ради проведения следственных действий и суда прошлой весной его этапировали в Казань из колонии особо режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком округе.

По версии следствия, с 1996 по 2001 год обвиняемый возглавлял ОПС «Жилка» и вооруженную банду «Хайдеровский двор» и в мае 1998-го получил предложение от неустановленного следствием лица о «содействии в урегулировании конфликта с лидером группировки «Северный» за 100 тысяч рублей. В прокуратуре и СК считают, что Марухин согласился и поручил двум участникам «Жилки» «решить конфликт» путем убийства.

Предварительно следствием установлено, что 19 августа 1998 года вечером соучастники подъехали к больнице №12 на улице Лечебной в Казани, дождались, пока предполагаемый лидер ОПГ «Северный» выйдет на улицу для встречи с девушкой и сядет в отечественную легковушку. В этот момент киллер подошел к автомобилю и дважды выстрелил в мужчину из пистолета с глушителем. Потерпевший скончался в больнице.

Срок давности по данному убийству истек, поэтому дело об особо тяжком преступлении будет рассматривать не Верховный суд Татарстана. К тому же назначить сознавшемуся преступнику более суровое наказание, чем пожизненное невозможно. За решеткой Марухин находится по приговору Верховного суда РТ с 2005 года. Сейчас ему 56 лет.