Смерть за 100 тысяч: в Казани осужденный к пожизненному лидер «Жилки» покаялся в заказном убийстве

Сегодня прокуратура Татарстана утвердила обвинение 56-летнему лидеру ОПС «Жилка» Юрию Марухину, обвиняемому в организации заказного убийства в 1998 году. Он уже отбывает пожизненный срок, новое дело было возбуждено по его явке с повинной, — сообщают источники «Реального времени».



Процесс над Марухиным пройдет в Авиастроительном суде Казани, пояснил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, с 1996 по 2001 год обвиняемый возглавлял ОПС «Жилка» и вооруженную банду «Хайдеровский двор», и в мае 1998-го получил предложение от неустановленного следствием лица о «содействии в урегулировании конфликта с лидером группировки «Северный» за 100 тысяч рублей. В прокуратуре и СК считают, Марухин согласился и поручил двум участникам «Жилки» «решить конфликт» путем убийства.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Предварительно установлено, что 19 августа 1998 года вечером соучастники подъехали к больнице №12 на улице Лечебной в Казани, дождались, пока потерпевший выйдет на улицу для встречи с девушкой и сядет в отечественную легковушку. В этот момент киллер подошел к автомобилю и дважды выстрелил в мужчину из пистолета с глушителем. Потерпевший скончался в больнице.

Дело рассмотрит Авиастроительный райсуд Казани.