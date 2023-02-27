В Госдуму внесен проект об оказании бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Законопроект об оказании бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов «Единой России». Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Документ создан с целью обеспечения защиты прав военнослужащих, принимавших или принимающих «участие в проведении СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР», а также военнослужащих, выполняющих «задачи по защите границы РФ и приграничных территорий субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции». Эта норма распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, указано в документе.

Отмечается, что участники СВО смогут получить бесплатную юрпомощь в таких вопросах, как оформление статуса добровольца и реализация социальных гарантий. «Например, предоставление кредитных каникул, помощь в сохранении управления бизнесом для мобилизованных».

Фото: realnoevremya.ru

— Наша инициатива снимет финансовое бремя по таким вопросам с ребят и защитит их от аферистов. После вступления закона в силу участники и ветераны СВО, члены их семей смогут получить квалифицированную поддержку в госсистеме бесплатной юридической помощи, — подчеркнул один из авторов проекта, руководитель рабочей группы по вопросам СВО, первый вице-спикер СФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Закон вступит в силу с даты его официального опубликования. Он коснется проходящих военную службу по контракту, добровольцев и мобилизованных, а также членов их семей.

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу сообщил 28 октября.

В конце декабря 2022 года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, согласно которому призванные в ходе частичной мобилизации жители республики наделяются правом на бесплатную юридическую помощь, оказываемую в рамках государственной системы. Ее также могут получить члены их семей.



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Елизавета Пуншева