В Казани увеличилась протяженность ветхих сетей водоснабжения и канализации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани выросла протяженность ветхих сетей водоснабжения. На сегодняшний день она составляет 1 089 км — на 29 км больше, чем в 2021 году, сообщается на сайте мэрии города.

Увеличилась и протяженность сетей водоснабжения изношенных более чем на половину. На сегодняшний день это 988 км, что на 20 км больше, чем по состоянию на 2021 год.

Протяженность ветхих сетей канализации в Казани за год увеличилась на 29 км, до 773 км. Изношено более чем на 50% на сегодняшний день 653 км этих сетей — на 15 км больше, чем в 2021-м.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как рассказал директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров, за 2022 год на сетях водоснабжения Казани произошло 1 174 аварии. По сравнению с предыдущим годом их количество сократилось за 250.



Напомним, в столице Татарстана уже почти ведется реконструкция аварийного участка третьего северного коллектора. Работы на объекте стартовали в феврале 2022 года и должны были уже завершиться на полукилометровом отрезке проспекта Фатыха Амирхана между улицами Чистопольской и Четаева. Однако они все еще продолжаются. Подробнее о ситуации, из-за которой автомобилисты и пассажиры общественного транспорта мучаются в пробках, жители окрестных домов не могут нормально выехать из дворов, терпят запах канализации, а аварии на коллекторе продолжаются — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина