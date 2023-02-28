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Медик дала советы по сохранению репродуктивного здоровья

02:27, 28.02.2023
Медик дала советы по сохранению репродуктивного здоровья
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Заболевания репродуктивной системы могут не проявляться долгое время. Об этом «Волге Ньюс» рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, кандидат медицинских наук Ирина Моисеева.

— Они длительное время не беспокоят человека, но вызывают множество осложнений, вплоть до бесплодия. По статистике, более 50% женщин и мужчин к моменту создания семьи имеют перенесенные либо приобретенные заболевания, влияющие на фертильность пары — возможность наступления и вынашивания беременности. Запомните золотое правило: легче предупредить болезнь, чем ее вылечить, — объяснила она.

По ее словам, негативно влияют на репродуктивную систему следующие факторы:

  • вредные привычки (табак, алкоголь, наркотики, фастфуд),
  • низкая физическая активность,
  • несбалансированное питание,
  • отсутствие отдыха и хронический стресс,
  • незащищенные половые связи и инфекции, передаваемые половым путем,
  • длительность времени между началом половой жизни и первыми родами (чем длительнее интервал, тем больше вероятность приобретения различных инфекций и осложнений, связанных с ними),
  • прерывание незапланированной беременности,
  • генетические и врожденные особенности,
  • гормональные нарушения, препятствующие полноценной половой жизни и рождению ребенка.

Напомним, в 2022 году в России на 13% сократилось число абортов. В стране от прерывания беременности отказались 44 тысячи женщин. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратил внимание, что в государстве уделяют большое внимание профилактике абортов.

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Елизавета Пуншева
ОбществоМедицина

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