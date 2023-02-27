Психолог: «Пандемия и СВО оказали сильное влияние на то, как секты организовывают свои продажи и вовлечение»

Во времена потрясений, пандемий или вооруженных конфликтов активируется большое количество активистов разных сект. Об этом «Волге Ньюс» рассказал социальный психолог, член Гильдии маркетологов РФ, ведущий подкаста «Неправильные эксперты» Михаил Вершинин:

— Пандемия позволила перейти на удаленную работу не только работодателям, но и большому количеству сект. У меня были клиенты, кто находился под контролем своих духовных лидеров, через мобильные и планшеты, слушая по 6—8 часов вебинары, участвуя в онлайн-марафонах и общаясь с такими же неофитами. Чувство тревоги, страха, неуверенности и зависимости от гаджетов всегда хорошо помогают «даровать спасение» и «ответы на все вопросы». А семья, друзья и работа подождут, они не в приоритете, — отметил он.

По словам Вершинина, попасть в секту может каждый человек — определенного портрета не существует. Однако значение имеет внутреннее состояние человека и внешняя обстановка.

Фото: realnoevremya.ru

— Пандемия и СВО оказали сильное влияние на то, как секты организовывают свои продажи и вовлечение. Конечно, остались классические секты, которые работают через уличных вербовщиков, но на самом деле их всегда было довольно мало и это больше мифология огненных 90-х годов, когда «уличные проповедники» и «обходы квартир» были доминирующим методом вербовки. В 9 случаев из 10 в секту вас будут приглашать люди из вашего близкого социального окружения: родственники, близкие, коллеги и друзья, — подчеркнул специалист.

Работа над свей информированностью и критичностью мышления — единственный способ снизить риск попадания в секту. Запреты на официальную деятельность таких организаций не искореняют их, а лишь немного осложняют им жизнь, объяснил эксперт.



Татарстанцы в несколько раз чаще стали посещать психологов и психотерапевтов. По данным Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие», к августу 2023 года количество обращений за полгода уже превысило средние годовые значения. Стресс, тревога, страх за будущее — не всем удается справиться с негативными чувствами в одиночку, поэтому многие нуждаются в помощи, отмечают специалисты.

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Елизавета Пуншева