За год услугами общественного транспорта Казани воспользовались почти 221 млн пассажиров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За год количество пассажиров в общественном транспорте Казани выросло на 7%. Замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров рассказал, что 2021 году перевезли 206,7 млн пассажиров, а в 2022 году — 220,9 млн.

В то же время показатели прошлого года почти на 40 млн человек меньше допандемийного уровня 2019 года. Тогда жители и гости Казани воспользовались общественным транспортом 260,7 млн раз.

В прошлом году казанцы чаще всего пользовались автобусами — на них приходится почти 70% перевозок c охватом свыше 153,4 млн пассажиров. Вторым по популярности стал метрополитен — им воспользовалось 14%, или 30,5 млн человек. Троллейбусы и трамваи перевезли 10% (22,2 млн пассажиров) и 6% (14,8 млн) соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

У более чем 460 тысяч казанцев есть льготные транспортные карты. В среднем ежемесячно пополняется около 109 тысяч таких карт. Количество льготных поездок по сравнению с 2021 годом практически не изменилось и составило 70 млн.

Напомним, в январе услугами казанского метро воспользовались 2,3 млн человек. При этом за аналогичный период прошлого года было перевезено 1,9 млн человек.

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Айрат Назипов