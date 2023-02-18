В России за 2022 год почти на 30% сократилось число зарегистрированных безработных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам 2022 года количество зарегистрированных безработных граждан в России составило 564 тысячи человек — это почти на 30% ниже того же показателя 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Отмечается, что в прошлом году в службу занятости за различными услугами обратились 3,2 миллиона граждан.

— В конце 2022 года численность зарегистрированных безработных составила 564 тыс. человек, в то время как на конец 2021 года она была почти 777 тыс. человек — уменьшение составило почти 30%, — сказано в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В секретариате также сообщили, что на конец 2022 года в России выросла средняя продолжительность поиска работы. Данный показатель увеличился до 4,6 месяца по сравнению с показателями 2021 года, когда этот показатель находился на отметке в 4,3 месяца. Согласно подсчетам аналитиков, среднее время поиска работы с помощью карьерных консультантов составило примерно 3,5 месяца.

— Ситуация в части безработицы в России остается стабильной. По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 тысяч и составляет 559 тысяч человек, — приводит секретариат слова Голиковой.

По ее словам, на сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы остается на прежнем уровне — 0,7%.

В декабре 2022 года сообщалось, что в России безработица обновила исторический минимум. В Банке России также отметили, что ускоряется рост реальных зарплат населения. Регулятор такое явление объяснил ограниченными возможностями расширения производства в экономике России в связи с состоянием рынка труда: на фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы.

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Антон Гаврилов