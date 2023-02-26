Число погибших в ходе землетрясений в Турции достигло 44 374 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число погибших в результате землетрясений в Турции продолжает расти — их количество достигло 44 374 человек, сообщает турецкое правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.



— К настоящему времени произошло около 10 тыс. афтершоков. Поисково-спасательные операции завершены почти в 21 тыс. зданий, — сказано в сообщении.

Поисково-спасательные работы все еще продолжаются, в настоящее время в операции участвуют 8 182 сотрудника поисково-спасательных служб, передает ТАСС.

В понедельник в турецкой провинции Хатай произошло еще одно мощное землетрясение магнитудой 6,3. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что из-под завалов удалось спасти более 114 тысяч человек.

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Илина Хакимова