Власти Турции сообщили о пострадавших в результате новых землетрясений — они оказались под завалами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Губернатор провинции Хатай Лютфю Саваш расскаазл, что в результате землетрясений в Турции есть пострадавшие. Об этом пишет ТАСС.

— В результате землетрясений есть разрушения, под завалами находятся люди. На их спасение направлены специалисты, — сказал Саваш.

Кроме того, управление по чрезвычайным ситуациям Турции предупредило местных жителей о риске повышения уровня моря на полметра. По последним данным, вся провинция Хатай полностью обесточена.

commons.wikimedia.org

Напомним, около двух часов назад на границе Сирии и Турции произошло землетрясение магнитудой 6,3. Бедствие затронуло турецкую провинцию Хатай.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов