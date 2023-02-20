Власти Турции сообщили о пострадавших в результате новых землетрясений — они оказались под завалами
Губернатор провинции Хатай Лютфю Саваш расскаазл, что в результате землетрясений в Турции есть пострадавшие. Об этом пишет ТАСС.
— В результате землетрясений есть разрушения, под завалами находятся люди. На их спасение направлены специалисты, — сказал Саваш.
Кроме того, управление по чрезвычайным ситуациям Турции предупредило местных жителей о риске повышения уровня моря на полметра. По последним данным, вся провинция Хатай полностью обесточена.
Напомним, около двух часов назад на границе Сирии и Турции произошло землетрясение магнитудой 6,3. Бедствие затронуло турецкую провинцию Хатай.
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